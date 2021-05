Based off of votes and comments from the KVJ Show Facebook page.

1.) Tacos Al Carbon in Lake Worth Beach

2.) Casa Amigos in Port St. Lucie

3.) Toreros in West Palm Beach & Lake Worth Beach

4.) Rosalitas in Atlantis

5.) La Fogata (North Palm Beach, Jupiter & Wellington)

6.) Los Agaves in Royal Palm Beach

7.) El Rucon Food Truck in Lake Worth Beach

8.) La Bamba’s in North Palm & Fort Lauderdale

9.) Calaveras Cantina in Jupiter

10.) Papichulo Tacos in Jupiter & Royal Palm Beach